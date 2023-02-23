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Сегодня, 20:03

Норвежский журналист заявил, что отсутствие россиян не влияет на лидерство норвежцев в лыжных видах спорта

Алина Савинова
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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о доминировании норвежцев в лыжных видах спорта во время отсутствия на международных турнирах российских спортсменов.

«Не понимаю, почему всех удивляет лидерство норвежцев в лыжных видах спорта. Отсутствие российских лыжников на это никак не влияет. Конечно, без одного из двух лучших лыжников мира, как Александр Большунов, уровень лыжных соревнований падает. Но это пока неактуально, и все это знают», — приводит Sport24 слова журналиста.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-02-23-norvezhskiy-zhurnalist-otsutstviye-rossiyan-nikak-ne-vliyayet-na-liderstvo-norvezhtsev-v-lyzhnykh-vidakh-sporta
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