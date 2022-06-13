Норвежский лыжник не хочет видеть ни российских спортсменов, ни их флаг

Норвежский лыжник Эвен Нортуг высказался о дисквалификации российских спортсменов на фоне политической ситуации на Украине.

«Для лыжных гонок будет ужасно грустно, если в соревнованиях не будет принимать участия Россия, где много хороших спортсменов.Но это не что-то личное. Должны быть какие-то последствия. Во всяком случае, я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников», — сказал Нортуг в интервью изданию VG.

Нортуг заявил, что раньше общался с несколькими российскими лыжниками, однако теперь не планирует больше контактировать ни с кем из России.

«Есть несколько российских спортсменов, с которыми я общаюсь — это те, кто знает английский. Они всегда были приветливы со мной. Неприятно говорить, что я не хочу видеть их в гонках. Раньше мы разговаривали о допинге, но это какая-то мелочь на фоне происходящего», — добавил Нортуг.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо призвал продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.