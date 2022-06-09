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Сегодня, 12:35

Йоханнес Клебо призвал продлить отстранение российских спортсменов от соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо призвал продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Возвращение спортсменов совершенно недопустимо, пока они находятся в состоянии военного конфликта с другой страной. Это должно быть применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но убежден, что не только у меня такое мнение по данному вопросу», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet слова Клебо.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220608/klebo-1794126238.html?in=t
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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