Йоханнес Клебо призвал продлить отстранение российских спортсменов от соревнований

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо призвал продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Возвращение спортсменов совершенно недопустимо, пока они находятся в состоянии военного конфликта с другой страной. Это должно быть применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но убежден, что не только у меня такое мнение по данному вопросу», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet слова Клебо.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.