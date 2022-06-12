Клебо подтвердил, что они с Большуновым не общаются

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал об отношениях с трехкратным олимпийским чемпионом из России Александром Большуновым.

Сам россиянин ранее рассказывал, что не поддерживает общение с норвежцем.

«Вс верно. Я никогда по-настоящему с ним не разговаривал, так что это правда», — цитирует Клебо VG.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски.

Йоханнес Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка мира, на его счету две победы в многодневке Тур де Ски.