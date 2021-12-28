Норвежский лыжник: «Мальцев поступил неспортивно и некрасиво, он испортил мне гонку»

Шведский лыжник Калле Хальфварссон после спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски» негативно высказался о действиях россиянина Артема Мальцева.

«Мальцев поступил неспортивно и некрасиво. Сейчас будут говорить про отмазки, но он испортил мне гонку, — приводит слова Хальфварссона Expressen. — Я иду на хорошей скорости, но он выходит и сбивает мой темп. У него не было нужды так делать. Он не имел шансов на победу. Он мне помешал. Это неприятно.

Разговаривали ли мы потом? Нет, я плохо говорю по-русски. Но, конечно, я разочарован. По новым правилам нельзя маневрировать, как это делал он. Может, они недостаточно ясны. Думаю, правила трудны для понимания. Насчёт того, нужно ли его дисквалифицировать... не знаю. Он не проехался по мне, но действовал неспортивно, заблокировал. Вот такая ситуация".

Хальфварссон в итогом зачете спринтерской гонки занял 18-е место, Мальцев стал 27-м. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.