Вылегжанин назвал обидным поражение российских лыжников в спринте

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин оценил выступление российских лыжников в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Обидно и досадно, что наши лыжники не попали в финал. Им придется отыгрываться в следующих гонках. Спорт бывает удачным и не удачным, еще надо оценивать самочувствие и качество лыж. В спорте не бывают победы в одну калитку. Здесь кто-то лучше подготовится, кто-то хуже. Этот тур длинный, поэтому кто-то может бежать в первых гонках хорошо, а затем не хватит сил. Надеюсь, что наши спортсмены после первого тура разгонятся и в следующих гонках будут выступать лучше», — сказал Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

По итогам спринта победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники не попали в финальный забег.