Нортуг допустил, что в ближайшие пять лет Россиия будет доминировать в лыжных гонках

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг предположил, смог бы ли он помочь сборной России.

— У россиян очень хорошая команда, мне нравится, — цитирует Нортуга Lenta. — Постоянно появляются новые имена. Это очень важно — иметь в составе таких больших спортсменов, как Александр Большунов, например. Молодежь видит, что это возможно, что можно стать победителем. Это дарит нам новые имена.

Я думаю, вполне возможно, что в ближайшие пять лет Россия будет доминирующей страной в лыжных гонках. Многим сильным норвежцам уже много лет, так что — кто знает, что произойдет.

— Но лично вы нашли бы себе место в сборной России?

— Да — думаю, да. У меня есть и сильные, и слабые стороны, но в тренировочном процессе важно использовать как те, так и другие. Думаю, я мог бы дать россиянам кое-что полезное.