Финн Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км на Кубке мира в Руке.

Нисканен преодолел дистанцию за 33 минуты и 8,6 секунды. Второе время показал россиянин Алексей Червоткин (отставание — +8,3 секунды), третьим стал еще один российский лыжник Александр Большунов (+14,1).

Отметим, что в десятку лучших попали еще трое представителей России: Сергей Устюгов (5-е место, +21,1), Илья Семиков (6-е место, +26,0) и Иван Якимушкин (8-е место, +29,5).

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Рука (Финляндия)

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Индивидуальная гонка, 15 км (К)

Финал

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6

2. Алексей Червоткин (Россия) — +8.3

3. Александр Большунов (Россия) — +14.1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +15.2

5. Сергей Устюгов (Россия) — +21.1

6. Илья Семиков (Россия) — +26.0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +28.9

8. Иван Якимушкин (Россия) — +29.5

9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +41.7

10. Пол Голберг (Норвегия) — +45.7