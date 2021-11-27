Нисканен выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Руке, Червоткин стал вторым, Большунов — третьим
Финн Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км на Кубке мира в Руке.
Нисканен преодолел дистанцию за 33 минуты и 8,6 секунды. Второе время показал россиянин Алексей Червоткин (отставание — +8,3 секунды), третьим стал еще один российский лыжник Александр Большунов (+14,1).
Отметим, что в десятку лучших попали еще трое представителей России: Сергей Устюгов (5-е место, +21,1), Илья Семиков (6-е место, +26,0) и Иван Якимушкин (8-е место, +29,5).
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
Финал
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 33:08.6
2. Алексей Червоткин (Россия) — +8.3
3. Александр Большунов (Россия) — +14.1
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +15.2
5. Сергей Устюгов (Россия) — +21.1
6. Илья Семиков (Россия) — +26.0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +28.9
8. Иван Якимушкин (Россия) — +29.5
9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +41.7
10. Пол Голберг (Норвегия) — +45.7
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