Бородавко: «Вселяет оптимизм, что нет слишком большого разрыва между Нисканеном и нашими спортсменами»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» итоги лыжной гонки на 15-километровой дистанции классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Финляндии.

«Кубок мира выигрывает двукратный олимпийский чемпион по профильной дистанции. Нисканен — классист, показал сегодня достойное выступление. Вселяет определенный оптимизм тот факт, что нет слишком большого разрыва между ним и нашими спортсменами. Радостное событие, что Червоткин и Большунов обыграли всех остальных и проиграли только Никсену. Они попали на подиум, пройдя жесткую конкуренцию», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Нисканен стал первым на 15-километровой дистанции классическим стилем в рамках Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов стали вторыми и третьими соответственно.