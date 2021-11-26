Норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал победу россиянина Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Мы думали, никто не сможет так быстро взлетать в гору, как Йоханнес Клебо, — до сегодняшнего дня. Йоханнес был побежден тем, что считалось его собственным оружием. Сам бренд Клебо испарился после того, как мы увидели Александра Терентьева на последней части подъема. Мы получили новую точку отсчета: до и после спринта в Руке-2021», — приводит слова Нортуга TV2.

Также лыжник рассказал о сильных сторонах Терентьева.

«Терентьев молод, быстр, и он на самом деле создать на Олимпиаде в Китае больше проблем, чем нам хочется. На нескольких дистанциях. В эстафете Терентьев может быть в состоянии убежать на втором этапе и привезти отрыв Большунову. А если Россия получит 20 секунд преимущества перед заключительным этапом, то его будет очень и очень сложно отыграть», — добавил Нортуг.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно. Клебо уступил Терентьеву 1,18 секунды