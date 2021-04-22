Невеста Большунова рассказала о подготовке к свадьбе

Невеста Александра Большунова Анна Жеребятьева рассказала о подготовке к свадьбе, которая состоится 24 апреля.

- Сезон был долгий, потом Саша долго закатывался, мы приехали из Малиновки совсем недавно, и все оставили буквально на последний день, - отметила Жеребятьева. - Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю его мнение. Подготовка шла почти год, и я Сашу вообще в это не втягивала.

- Что было самым сложным в этом процессе?

- Слава богу, у нас есть организаторы. Без них было бы гораздо сложнее.

- Правда, что свадьба будет в норвежском стиле?

- Нет, конечно. Это была шутка. Будет нежная свадьба, все в пудровых оттенках...

- Кого из лыжников сборной пригласите?

- Только нашу группу Юрия Викторовича Бородавко. Плюс еще несколько пар, с кем общаемся.

- Норвежец Клебо не приедет?

- Нет. Он ответил, что с 20 по 30 апреля снимается в шоу и, к сожалению, не сможет приехать.

- Медовый месяц у вас будет?

- Да, конечно! Где? Это пока секрет, потом узнаете.

- Что будет с вашей лыжной карьерой? Правда, что вы заканчиваете?

- Без комментариев. Пока не хочу отвечать на этот вопрос.

(Наталья Марьянчик)