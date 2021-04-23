Сборная России по лыжным гонкам начнет подготовку к Олимпиаде в мае
10:23
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что в мае сборная России отправится на тренировки для подготовки к олимпийскому сезону.
«В мае уже все поедут на первые централизованные сборы, но не у всех спортсменов они будут на лыжах. Так, группа Юрия Бородавко традиционно едет в Крым. Но есть и те, кто сразу поедут на лыжах кататься. В разные места спортсмены отправятся, все как обычно», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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