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Сборная России по лыжным гонкам начнет подготовку к Олимпиаде в мае

10:23
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что в мае сборная России отправится на тренировки для подготовки к олимпийскому сезону.

«В мае уже все поедут на первые централизованные сборы, но не у всех спортсменов они будут на лыжах. Так, группа Юрия Бородавко традиционно едет в Крым. Но есть и те, кто сразу поедут на лыжах кататься. В разные места спортсмены отправятся, все как обычно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11225081

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