Александр Большунов рассказал о предстоящей свадьбе

Обладатель Кубка мира Александр Большунов во время автограф-сессии в ГУМе рассказал о подготовке к олимпийскому сезону и предстоящей свадьбе. 24 апреля чемпион мира женится на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой.

— Устали от движухи вокруг себя и постоянных интервью?

— Все нормально. Приятно, что пришло так много болельщиков. Интерес растет, очень много людей, очередь на километр. Люди реально болеют, приходят, интерес к лыжным гонкам растет, и это очень радует.

— После чемпионата России вы еще пробежали Югорский марафон и провели сбор в Малиновке. Зачем?

— Это закатка после основного, такого напряженного сезона. Я думаю, было правильно выходить из него в соревновательном ритме. Чтобы уже после этого отдохнуть и приступить к тренировкам.

— На свадьбе будет много гостей?

— На самом деле, нет. Коронавирус по-прежнему здесь, и мы решили не собирать большого количества людей. Будут самые близкие.

(Наталья Марьянчик)