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Невеста Большунова Анна Жеребятьева завершила лыжную карьеру

14:45
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Невеста обладателя Кубка мира Александра Большунова Анна Жеребятьева больше не будет соревноваться в качестве лыжницы. Об этом она рассказала болельщикам во время раздачи автографов в Тюмени после командного спринта на чемпионате России.

Анне 24 года, она победительница юниорского чемпионата мира 2017 года в эстафете, в 2019 году выиграла личное золото на молодежном чемпионате мира, однако в последнем сезоне не отобралась в национальную команду на взрослый чемпионат мира.

Свадьба Александра Большунова и Анны Жеребятьевой намечена на 24 апреля.

(Дмитрий Кузнецов)

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