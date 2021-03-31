Легков не выступит в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион Александр Легков не сможет принять участие в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Эстафетные гонки на чемпионате России в Тюмени пройдут 2 апреля. Предполагалось, что одну из двух эстафетных команд ХМАО сформируют олимпийские чемпионы Легков и Евгений Дементьев, тренер российской сборной Сергей Турышев и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

«В связи с работой у Александра не будет возможности приехать и воссоздать Dream Team, — цитирует ТАСС Крянина.

Из указанной четверки только Устюгов продолжает выступать на международной арене. Дементьев, Легков и Турышев завершили выступления за сборную несколько лет назад, однако периодически участвуют во всероссийских соревнованиях.