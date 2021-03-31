Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России
13:04
Александр Терентьев и Александр Большунов победили в командном спринте свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.
В финале их время 20 минут 46,5 секунды.
Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов с отставанием 1,8 секунды. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (отставание — 7,6 секунды).
В женском командном спринте победили Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина (23.41,5).
Вторыми стали Светлана Заборская и Наталья Непряева (отставание — 2,2 секунды). Третьими — Алены Барановой и Вероники Степановой (2,4).
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