Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России

Александр Терентьев и Александр Большунов победили в командном спринте свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.

В финале их время 20 минут 46,5 секунды.

Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов с отставанием 1,8 секунды. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (отставание — 7,6 секунды).

В женском командном спринте победили Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина (23.41,5).

Вторыми стали Светлана Заборская и Наталья Непряева (отставание — 2,2 секунды). Третьими — Алены Барановой и Вероники Степановой (2,4).