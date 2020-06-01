«Не понимаю, как современный человек может согласиться на ЭПО». Лыжница Ермошина рассказала о допинге

Бывший член сборной России по лыжным гонкам Полина Ермошина поделилась рассуждениями на тему допинга.

— Почему вы сказали, что в 50 процентах случаев спортсмен даже не знает, что принимает допинг?

— Потому что невозможно полностью узнать состав всех энергетических напитков, спортпита и прочего, что употребляет спортсмен. Или как с кофеином: он то есть в Запрещенном списке, то нет, и каждый год это меняется. Уследить за этим одному спортсмену ну очень тяжело. А ведь ответственность в конечном счете несет именно он.

— Хорошо, оставим в стороне биодобавки и поговорим о «тяжелом» допинге: ЭПО, гормон роста и прочее. Возможно в лыжах побеждать без этого?

— Конечно. Если честно, я даже не понимаю, как современный человек может согласиться на прием ЭПО. Ребят, ну вы посмотрите что-то, почитайте, подумайте, что происходит с вашим организмом. Это же как смертный приговор себе подписать. Это же твой организм, тебе с ним жить, а урон ему такие препараты наносят колоссальный. Я уверена, что в природе есть куча натуральных компонентов, которые тоже будут давать результат, но они точно не будут находиться в списке ВАДА.

— Правда, что на юношеских и юниорских первенствах России в раздевалках валяются шприцы?

— Я это видела, да. Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних детей... (Наталья Марьянчик).

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