Наталья Непряева заняла второе место на чемпионате мира по лыжероллерам
19:11
Россиянка Наталья Непряева стала второй на ЧМ по лыжероллерам в гонке свободным стилем на 10 км с раздельным стартом. Третье место заняла ее соотечественница Мария Истомина.
Первое место у шведки Линн Семскар. Непряева отстала от нее на 10,5 секунды.
26-летняя Непряева является бронзовым призером Олимпиады 2018 года, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.
Чемпионат мира по лыжероллерам в Италии завершится 19 сентября.
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