Большунов не вышел на старт гонки чемпионата мира по лыжероллерам

Российский лыжник Александр Большунов не вышел на старт гонки на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Турнир проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. По какой причине Большунов не вышел, не сообщается.

24-летний лыжник в сезоне-2020/21 во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира, выиграл многодневку «Тур де Ски» и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).