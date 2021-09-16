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Большунов не вышел на старт гонки чемпионата мира по лыжероллерам

19:29
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов не вышел на старт гонки на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Турнир проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. По какой причине Большунов не вышел, не сообщается.

24-летний лыжник в сезоне-2020/21 во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира, выиграл многодневку «Тур де Ски» и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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