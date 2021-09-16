Лыжники Устюгов и Ретивых пропускают турнир в Тюмени из-за недомогания

Тренер Сергей Турышев сообщил, что российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов пропускают всероссийские соревнования по лыжероллерам в Тюмени из-за простуды.

«Сергей Устюгов и Глеб Ретивых пропускают соревнования в Тюмени из-за недомогания, которое они почувствовали после сбора в горах в Италии. У ребят простуда. Решили не рисковать, чтобы они не разболелись, так как через три дня нам нужно ехать на следующий сбор. Не считаю правильным при подготовке к олимпийскому сезону сейчас ставить под угрозу здоровье спортсменов, когда есть возможность поберечься», — цитирует Турышева ТАСС.

Всероссийские соревнования по лыжероллерам проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября.