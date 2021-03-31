На чемпионате России по лыжным гонкам спортсмены устроили разборку

Полуфинал мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени закончился разборкой между спортсменами.

Антон Быков из Республики Татарстан после финиша по какой-то причине начал кричать на Владислава Афанасьева, представляющего Удмуртскую Республику.

Затем Быков ударил оппонента ногой. Афанасьев ответил, ударив обидчика палкой. Во время разборки использовалась нецензурная брань.

Все могло закончиться дракой, но спортсмены в итоге успокоились.

Добавим, что во время самой гонки призер чемпионатов мира Глеб Ретивых упал. В итоге он и его партнер по Тюменской области Андрей Парфенов не вышли в финал.