Канделаки: «Все, что Вяльбе ненавидела в СССР, она пытается внедрять в российский спорт»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала свое мнение о методах работы главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

По словам Канделаки, в наше время невозможно соблюдать информационную тишину.

«Одна из самых серьезных проблем российского спорта заключается как раз в том, что победа, по словам Елены Вяльбе, любит тишину, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. - Елена Валерьевна — блестящая советская спортсменка, которая, как показано в фильме «Белый снег», привыкла работать в окружении сотрудников спецслужб, работать на сопротивление, скрывать, молчать, украдкой встречаться в отеле с любимыми мужчинами, бесконечно прятаться в тень и держать рот на замке. Вся эта тишина была абсолютно очевидна, понятна и обусловлена тем временем, в которое Елена Вяльбе и стала великой спортсменкой. Но только времена бесповоротно изменились.

И мне очень жаль, что, судя по тому, что говорит Елена Вяльбе, сказка Шварца про дракона показалась ей явью. Все то, что Лена ненавидела в советской системе, она сейчас с упорством пытается внедрять в российский спорт. Тишину, тишину и еще раз тишину. Она была возможна в XX веке. В XXI веке её уже не будет, даже если я, она, Губерниев и все на свете замолчат на ближайшие сто лет. Медийные технологии будут шуметь и без нас, но, чтобы это понять, надо начать читать книжки, разбираться в этом явлении и отказаться от «лучших» практик своего прошлого".