Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала ситуацию, связанную с дисквалификацией российского лыжника Александра Большунова за инцидент на финише эстафеты на этапе кубка мира в Лахти.

— То, что сделал Большунов — не соответствует спортивным принципам, Сашу это не красит. Понятно, что его захлестнули эмоции, но нужно пытаться сдерживаться. Саша принес извинения — и это правильно. Я думаю, что он все понял и такого больше не повториться.

— Финские юристы заявили, что Большунову может грозить тюремный срок за его проступок. Справедливо ли это?

— Мне кажется, что это бред. Это не было ни дракой, ни чем-то еще, за что можно посадить человека. Не могу отвечать за слова финских юристов, но, на мой взгляд, давать за такое срок — чересчур. Сами понимаете, спортсмены на дистанции падают, сшибают друг друга — от этого появляются синяки. У меня была такая же ситуация на Чемпионате Мира в Лахти, когда на меня наехала Нильсон, и мы упали. Был очень большой синяк на бедре, который проходил неделе две. Я же не бежала подавать на нее заявление в полицию за такое. То, что мы видим сейчас, больше похоже на какой-то анекдот.

24 января Большунов попал в скандальную историю на «Тур де Ски»: на финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина, после чего Александр махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете. Медали получила вторая команда из России.

(Владимир Пушкарев)