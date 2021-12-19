Мацокина и Непряева вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжницы Христина Мацокина и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Мацокина и Непряева заняли второе место в полуфинале, уступив Юнне Сундлинг и Майе Далквист из Швеции 0,86 секунды.

Финал в командном спринте у женщин состоится сегодня, начало — в 14.00 (мск). Во втором полуфинальном забеге выступит еще одна российская пара, на старт выйдут Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.

