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Мацокина и Непряева вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

12:16
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Российские лыжницы Христина Мацокина и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Мацокина и Непряева заняли второе место в полуфинале, уступив Юнне Сундлинг и Майе Далквист из Швеции 0,86 секунды.

Финал в командном спринте у женщин состоится сегодня, начало — в 14.00 (мск). Во втором полуфинальном забеге выступит еще одна российская пара, на старт выйдут Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.

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Иван Торопцев все материалы автора
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