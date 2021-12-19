Командный спринт на Кубке мира в Дрездене: где смотреть и во сколько начало
09:45
Сегодня, 19 декабря, в Дрездене (Германия) состоится командный спринт свободным стилем у мужчин и женщин в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.
У женщин — старт полуфинальных гонок назначен на 12.00 по московскому времени, а финал — в 14.00 (мск). У мужчин: полуфиналы в 12.50, финал — в 14.30 (мск).
Состав сборной России:
Мужчины: Александр Большунов и Глеб Ретивых, Денис Филимонов и Федор Назаров.
Женщины: Христина Мацокина — Наталья Непряева, Анна Грухвина — Анастасия Фалеева.
Зачет Кубка мира у мужчин и женщин можно посмотреть здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Командный спринт у мужчин и женщин на Кубке мира в Дрездене. Онлайн
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю