Командный спринт на Кубке мира в Дрездене: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 19 декабря, в Дрездене (Германия) состоится командный спринт свободным стилем у мужчин и женщин в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.

У женщин — старт полуфинальных гонок назначен на 12.00 по московскому времени, а финал — в 14.00 (мск). У мужчин: полуфиналы в 12.50, финал — в 14.30 (мск).

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Большунов и Глеб Ретивых, Денис Филимонов и Федор Назаров.

Женщины: Христина Мацокина — Наталья Непряева, Анна Грухвина — Анастасия Фалеева.

Зачет Кубка мира у мужчин и женщин можно посмотреть здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Командный спринт у мужчин и женщин на Кубке мира в Дрездене. Онлайн