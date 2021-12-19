Грухвина и Фалеева не смогли попасть в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
12:42
Российские лыжницы Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не смогли выйти в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
В полуфинале Грухвина и Фалеева заняли шестое место.
Согласно правилам, в финал выходят пары, занявшие первые 4 места в обоих полуфиналах, еще два участника определяются по времени среди занявших 5-6 места. Грухвина и Фалеева показали худшее время среди четырех пар, финишировавших на 5-6 местах в обоих забегах, в связи с чем не смогли попасть в финал.
В финале командного спринта выступит одна российская пара — Христина Мацокина/Наталья Непряева. Гонка состоится сегодня, 19 декабря, начало — в 14.00 (мск).
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