Грухвина и Фалеева не смогли попасть в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжницы Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не смогли выйти в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

В полуфинале Грухвина и Фалеева заняли шестое место.

Согласно правилам, в финал выходят пары, занявшие первые 4 места в обоих полуфиналах, еще два участника определяются по времени среди занявших 5-6 места. Грухвина и Фалеева показали худшее время среди четырех пар, финишировавших на 5-6 местах в обоих забегах, в связи с чем не смогли попасть в финал.

В финале командного спринта выступит одна российская пара — Христина Мацокина/Наталья Непряева. Гонка состоится сегодня, 19 декабря, начало — в 14.00 (мск).