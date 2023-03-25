Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ» о своем отношении к танцам Юлии Ступак.

— Ты выступаешь за одну региональную команду с Юлией Ступак. Общаетесь с ней?

— Особо нет. Говорю «Здравствуйте!» при встрече.

— Ты с ней на «вы»?

— Да. Я всегда на «вы» с теми, кто в старшей команде. Не могу по-другому. Меня так воспитали. Даже когда предлагают перейти на «ты», не получается себя пересилить.

— Юля в ответ что говорит?

— «Привет».

— Она после удачных гонок часто пускается в пляс на стадионе. Ты занималась танцами. От тебя что-то подобное можно ожидать в будущем?

— Нет. Не то чтобы стесняюсь, просто не очень хочется. Я лучше постою посмотрю, получу свою награду и уйду отдыхать. На самом деле это классно. Прикольно смотреть, как она танцует. Можно сказать, что вдохновляет, — сказала Ляшенко «СЭ».