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Олеся Ляшенко — о танцах Ступак: «Прикольно смотреть. Можно сказать, что вдохновляет»

Лыжница Ляшенко рассказала о своем отношении к танцам Ступак
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ» о своем отношении к танцам Юлии Ступак.

— Ты выступаешь за одну региональную команду с Юлией Ступак. Общаетесь с ней?

— Особо нет. Говорю «Здравствуйте!» при встрече.

— Ты с ней на «вы»?

— Да. Я всегда на «вы» с теми, кто в старшей команде. Не могу по-другому. Меня так воспитали. Даже когда предлагают перейти на «ты», не получается себя пересилить.

— Юля в ответ что говорит?

— «Привет».

— Она после удачных гонок часто пускается в пляс на стадионе. Ты занималась танцами. От тебя что-то подобное можно ожидать в будущем?

— Нет. Не то чтобы стесняюсь, просто не очень хочется. Я лучше постою посмотрю, получу свою награду и уйду отдыхать. На самом деле это классно. Прикольно смотреть, как она танцует. Можно сказать, что вдохновляет, — сказала Ляшенко «СЭ».

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Сборная России по лыжным гонкам
Олеся Ляшенко
Юлия Ступак (Белорукова)
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