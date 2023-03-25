Большунов: «На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел в этом сезоне»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о своей форме к концу соревновательного сезона.

«В предыдущие сезоны так всегда и было, сейчас нет. Да и не скажу, что нынешняя форма у меня прямо классная. На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел. Ни на чемпионате России в Тюмени, ни на «Чемпионских высотах» в Малиновке. Конкуренция у нас есть, причем достаточно сильная. Не хватает по-настоящему значимых стартов. Ну и форма лучше набирается через такие старты», — приводит слова российского лыжника RT.

На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем и в командном спринте, а также стал третьим в индивидуальном спринте. Турнир завершится 26 марта.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.