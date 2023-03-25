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Дочь Чепаловой: «Не хочу, чтобы говорили, что за меня все сделали»

Дочь Чепаловой рассказала, помогают ли ей в карьере мамины связи
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ», помогают ли ей в карьере мамины связи.

— Со всеми хорошие отношения в юниорской команде? Не смотрели косо, что ты — дочь Чепаловой? Нет завистниц?

— Может быть, они и есть, но хорошо скрывают. Это уже их проблемы, как они на меня смотрят. Меня это не особо задевает, если вдруг такое происходит.

— Наверняка у мамы есть хорошие связи в этом спорте. По крайней мере, у нее отличные отношения с главой ФЛГР Еленой Вяльбе. Были ли моменты, когда мамины связи помогали?

— Я не знаю. Скорее нет. А зачем это? Я хочу сама всего добиться.

— А маме, может, хочется помочь быстрее тебе всего добиться.

— Понимаю, что хочется. Но не хочу, чтобы говорили, что за меня все сделали, что куда-то протолкнули. Хочется самой.

— Слышала за карьеру что-то такое?

— Нет, не слышала, — сказала Ляшенко «СЭ».

Олеся Ляшенко. «Буду стремиться обыграть Наталью Непряеву». Настрой дочери Юлии Чепаловой

Олеся Ляшенко
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