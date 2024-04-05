Лыжница Иксанова — о завершении карьеры: «Прошла отличный путь, но пора открывать новые двери»

Лыжница Алия Иксанова прокомментировала свое выступление в гонке с раздельным стартом в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область), а также рассказала о планах после завершения карьеры. Она заняла в гонке 17-е место, победила Анастасия Кулешова.

«Настроение отличное. Крайние старты в карьере. Отличная трасса, тяжелая, пришлось, работать, терпеть. Погода прибавляет настроения и сил. Слышала поддержку трибун на трассе, много наших болельщиков из Татарстана, здорово, когда приезжают люди. Завтра побегу еще гонку в гору, но моя любимая гонка — это классика, десятка. Вот она была последней. Мы готовимся ко всем стартам, и классикой, и коньком. Последнее время у меня и конек неплохим был, последние года четыре начал получаться.

Бежала уже два раза «Тур де Ски», так что о гонке в гору представление имею, два раза это делала. Не была только конкретно на этой горе, не знаю, как все пройдет. Особой подготовки не было, конец сезона тем более. Пройдет как получится.

Я прошла отличный путь, этап своей жизни, но пора открывать новые двери и все будет отлично и дальше. Еще лучше, чем сейчас. Самый памятный момент? Безусловно чемпионат мира в Валь-ди-Фьемме, когда мы в эстафете взяли бронзу с российской командой. Сейчас отдохну, а потом, наверное, пойду в тренеры в школу Андрея Ларькова. Наберу детей, у меня как раз сыну уже девять лет, пора работать с ним. Буду работать с лыжами Татарстана уже в новом качестве», — сказала Иксанова.

Иксанова ранее заявила, что завершит спортивную карьеру по завершении сезона-2023/24.