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Сегодня, 13:00

Кулешова — о гонке в гору: «Соскучилась уже по этим ощущениям. Буду вспоминать «Тур де Ски»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Анастасия Кулешова поделилась ожиданием от гонки в гору в рамках финала Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Последняя гонка финала пройдет на территории горнолыжного курорта Большой Вудъявр.

«Скажу себе — наслаждайся! Я буду бежать и вспоминать «Тур де Ски», два раза ощущала это, гонка в гору. Я люблю гонки в гору, но с масс-старта еще их не бегала, будет что-то новенькое. Уже соскучилась по этим ощущениям, скорее хочется. Думаю, что ненапряжно будет по физиологии. Для многих это конечно новый опыт будет, много кто не бегал в гору, а мы просто вспомним, каково это.

Мы делаем горные тренировки, когда у нас горные сборы, на «Лауре» например. Многие спортсмены понимают, что их ждет. Будет, разумеется, и борьба за победу, и удовольствие. И то, и другое. Надеюсь, что будет интересная борьба, мы с Викой покажем эту интересную борьбу. Классно будет посоревноваться», — сказала Кулешова.

Гонка свободным стилем в Кировске в воскресенье, 7 апреля, станет завершающей как в рамках финала Кубка России, так и всего лыжного сезона-2023/24.

Анастасия Кулешова
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