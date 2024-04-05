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Сегодня, 14:23

Большунов победил в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка России в Кировске

Алина Савинова
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Савелий Коростелев, Александр Большунов, Александр Червоткин.
Фото ФЛГР

Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Второе место занял Савелий Коростелев, уступив лидеру 6 секунд. Тройку лидеров замкнул Александр Червоткин — его отставание составило 25,7 секунды.

3 апреля Большунов выиграл гонку преследования на седьмом этапе Кубка России.

Ранее женскую гонку на 10 км классическим стилем выиграла Анастасия Кулешова. Второй стала Вероника Степанова, третьей — Елизавета Пантрина.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам (Кировск)

Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт. Топ-6

1. Александр Большунов — 37.18,2

2. Савелий Коростелев — +6,0

3. Алексей Червоткин — +25,7

4. Иван Горбунов — +40,1

5. Илья Семиков — +52,2

6. Илья Порошкин — +1.00,0

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Савелий Коростелев
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