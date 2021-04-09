Легков ждет от Югорского лыжного марафона серьезной борьбы

Олимпийский чемпион Александр Легков в преддверии VIII Югорского лыжного марафона рассказал, что считает этот старт всем известным и очень нужным. Соревнования пройдут 10 апреля в Ханты-Мансийске.

— Насколько сложную борьбу вы предчувствуете?

— По традиции сюда очень здорово приезжать. Почти 3000 человек стартует завтра — это говорит о многом. Этот старт всем известный и очень нужный. Это закрытие сезона, сюда приезжают все топовые спортсмены и любители. Борьба будет серьезная. Даже если ребята приезжают после сезона на заключительный старт и думают уже об отдыхе, они все равно будут соревноваться.

Есть еще Сергей Турышев, который составит им конкуренцию, поэтому они должны доказать, что что они лидеры. Сам постараюсь быть как можно ближе к финишу. Погодные условия завтра непростые. Благодарю банк «Открытие» за марафон. Вы выбрали прекрасное мероприятие, с традициями. Надеемся, что вы его не бросите. Во всей стране снега настолько мало, а тут он есть. Завтра будет праздник спорта.

(Екатерина Звенигородская)