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Мальцев сфотографировался с Устюговым и Ретивых в одной постели

01:06
Артем Мальцев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Фото Instagram
Артем Мальцев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Фото Instagram
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Российский лыжник Артем Мальцев опубликовал фотографию в stories Instagram. На фото он вместе со своими коллегами Сергеем Устюговым и Глебом Ретивых в одной постели.

8 апреля Устюгов праздновал день рождения. Ему исполнилось 29 лет. «С днем рождения, друг», — написал Мальцев. «P.S. Один наш друганя спрятался», — добавил он и отметил Ретивых в записи.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.

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