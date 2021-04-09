Мальцев сфотографировался с Устюговым и Ретивых в одной постели

Российский лыжник Артем Мальцев опубликовал фотографию в stories Instagram. На фото он вместе со своими коллегами Сергеем Устюговым и Глебом Ретивых в одной постели.

8 апреля Устюгов праздновал день рождения. Ему исполнилось 29 лет. «С днем рождения, друг», — написал Мальцев. «P.S. Один наш друганя спрятался», — добавил он и отметил Ретивых в записи.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.