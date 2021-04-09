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Большунов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона-2021

10:26
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Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов перед VIII Югорским лыжным марафоном поделился ожиданиями от гонки. Марафон состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.

— Сергей мне перед конференцией говорил, что выйдет просто погулять, а тут он будет соревноваться. Не важно, какой старт, завтрашний марафон — мысли только о победе. Говорят, что будут тяжелые погодные условия — будет дождь. Я буду бороться, — сказал Большунов.

(Екатерина Звенигородская)

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