Большунов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона-2021
10:26
Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов перед VIII Югорским лыжным марафоном поделился ожиданиями от гонки. Марафон состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.
— Сергей мне перед конференцией говорил, что выйдет просто погулять, а тут он будет соревноваться. Не важно, какой старт, завтрашний марафон — мысли только о победе. Говорят, что будут тяжелые погодные условия — будет дождь. Я буду бороться, — сказал Большунов.
(Екатерина Звенигородская)
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