Большунов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона-2021

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов перед VIII Югорским лыжным марафоном поделился ожиданиями от гонки. Марафон состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.

— Сергей мне перед конференцией говорил, что выйдет просто погулять, а тут он будет соревноваться. Не важно, какой старт, завтрашний марафон — мысли только о победе. Говорят, что будут тяжелые погодные условия — будет дождь. Я буду бороться, — сказал Большунов.

(Екатерина Звенигородская)