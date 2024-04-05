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Сегодня, 12:04

Кулешова выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кировске

Виктория Кравченко
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Вероника Степанова, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина.
Фото ФЛГР

Лыжница Анастасия Кулешова заняла первое место в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка России в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 10,6 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова, отстав от победительницы на 13,5 секунды.

Третьей стала Елизавета Пантрина (+37,3).

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
10 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунд

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +37,3

Анастасия Кулешова
Вероника Степанова
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