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Сегодня, 12:32

На финале Кубка России в Кировске усилили меры безопасности в связи с нападением на губернатора Мурманской области

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Представители оргкомитета финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске сообщили об усилении мер безопасности на лыжном стадионе «Тирвас» в связи с покушением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«В связи с тем, что накануне случилось нападение на губернатора, меры безопасности на объекте усилены. Зона работы оргкомитета недоступна для других аккредитованных групп», — заявили корреспонденту «СЭ» представители оргкомитета соревнований.

Вечером 4 апреля губернатор Чибис получил ножевые ранения после встречи с жителями города Апатиты в 20 километрах от Кировска.

Финал Кубка России в Кировске завершится в воскресенье, 7 апреля.

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