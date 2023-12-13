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Сегодня, 11:30

Кубок России по лыжным гонкам: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Кировской области

III Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Кирово-Чепецке с 14 по 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

III этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 14 по 16 декабря. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на российском телевидении.

Расписание III этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024

14 декабря, четверг

Спринт, классический стиль.

11.00. Квалификация

13.00. Финальные забеги

16 декабря, пятница

10.00. Женщины. 5 км, классический стиль.

11.00. Мужчины. 10 км, классический стиль.

Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».

III этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, но из-за морозов турнир перенесли в Кировскую область.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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