Кубок России по лыжным гонкам: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Кировской области
III Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Кирово-Чепецке с 14 по 16 декабря
III этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 14 по 16 декабря. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на российском телевидении.
Расписание III этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024
14 декабря, четверг
Спринт, классический стиль.
11.00. Квалификация
13.00. Финальные забеги
16 декабря, пятница
10.00. Женщины. 5 км, классический стиль.
11.00. Мужчины. 10 км, классический стиль.
Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».
III этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, но из-за морозов турнир перенесли в Кировскую область.
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