Ступак: «Олимпиаду ничем не заменить, и дело не в регалиях или деньгах»

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о важности Олимпиады в жизни профессиональных спортсменов. Она отметила, что Игры ничем не заменить.

«Олимпиаду ничем не заменить. А чем ее можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Нигде. У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. И прекрасно понимаю, что эти чувства рождаются и умирают в один момент. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — сказала спортсменка в рамках шоу РИА Новости «На два слова».

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.