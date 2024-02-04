Кубок России — этап в Тюмени: смотреть трансляцию масс-старта в прямом эфире
6-й этап Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам в Тюмени завершился в воскресенье, 4 февраля. Во второй соревновательный день в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет мужской и женский масс-старт. Женщины выйдут на старт в 09:00 по московскому времени. Мужские забеги начнутся в 10:30.
Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Расписание и трансляции Кубка России по лыжным гонкам 4 февраля, суббота
09:00 — Масс-старт 10 км, свободный стиль. Женщины (Матч ТВ, Матч! Арена)
10:30 — Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины (Матч ТВ, Матч! Арена)
*Время начала соревнований — московское.
В спринтерском зачете Кубка России досрочную победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он также возглавляет общий зачет Кубка России.
В женском спринте лидирует Анастасия Фалеева. В общем зачете первое место занимает олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.
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