Масс-старт у женщин и мужчин на 6-м этапе Кубка России в Тюмени пройдет 4 февраля

6-й этап Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам в Тюмени завершился в воскресенье, 4 февраля. Во второй соревновательный день в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет мужской и женский масс-старт. Женщины выйдут на старт в 09:00 по московскому времени. Мужские забеги начнутся в 10:30.

Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Расписание и трансляции Кубка России по лыжным гонкам 4 февраля, суббота

09:00 — Масс-старт 10 км, свободный стиль. Женщины (Матч ТВ, Матч! Арена)

10:30 — Масс-старт 15 км, свободный стиль. Мужчины (Матч ТВ, Матч! Арена)

*Время начала соревнований — московское.

В спринтерском зачете Кубка России досрочную победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он также возглавляет общий зачет Кубка России.

В женском спринте лидирует Анастасия Фалеева. В общем зачете первое место занимает олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

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