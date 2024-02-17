Кубок мира: смотреть трансляцию спринта на этапе в Миннеаполисе

Кубок мира по лыжным гонкам пройдет в Миннеаполисе с 17 по 18 февраля

9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Миннеаполисе (США) с 17 по 18 февраля. В программе первого соревновательного дня: спринт свободным стилем. Публикуем расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.

Расписание 9-го этапа Кубка мира в Миннеаполисе на 17 февраля

17 февраля, суббота

19:00. Квалификация. Женщины. Спринт. Свободный стиль

21:30. Финалы. Женщины. Спринт. Свободный стиль

19:35. Квалификация. Мужчины. Спринт. Свободный стиль

21:30. Финалы. Мужчины. Спринт. Свободный стиль

За гонками в прямом эфире можно следить на телеканале «Матч! Арена» и на сайте matchtv.ru.

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