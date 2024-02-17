Бородавко — о победе Большунова в масс-старте: «Он будет идти дальше»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

«Гонка была очень тяжелая, в конце превратилась в спринтерский финиш. Александр опять проявил определенную зрелость и в тактической борьбе обошел спортсменов, которые соревновались в спринте. Рад за него, он одержал очередную победную серию и будет идти дальше», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Второе место занял Сергей Ардашев, третьим финишировал Савелий Коростелев.

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 21-ю личную гонку в этом сезоне, включая 5 побед на Спартакиаде.

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