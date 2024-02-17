Кубок мира: расписание этапа и где смотреть трансляции гонок в Миннеаполисе

Кубок мира по лыжным гонкам 2023/2024 пройдет в Миннеаполисе с 17 по 18 февраля

9-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Миннеаполисе (США) с 17 по 18 февраля. В программе соревнований: спринт свободным стилем и 10 км свободным стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.

Расписание 9-го этапа Кубка мира в Миннеаполисе

17 февраля, суббота

19:00. Квалификация. Женщины. Спринт. Свободный стиль

21:30. Финалы. Женщины. Спринт. Свободный стиль

19:35. Квалификация. Мужчины. Спринт. Свободный стиль

21:30. Финалы. Мужчины. Спринт. Свободный стиль

18 февраля, воскресенье

19:30. Мужчины. 10 км, свободный стиль

21:45. Женщины. 10 км, свободный стиль

Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости