Бородавко считает, что Большунову недостаточно конкуренции в России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии конкуренции для Александра Большунова.

«Для Александра недостаточно конкуренции, которая есть в России. Конечно, хочется соревноваться с лучшими лыжниками мира на всех дистанциях, проявлять себя в полной мере. Лучше всего на эту тему ответит сам Александр», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днем».

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 20 личных гонок в Кубке России и на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024 в Тюмени.