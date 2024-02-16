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Лыжные гонки

16 февраля, 20:46

Бородавко считает, что Большунову недостаточно конкуренции в России

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии конкуренции для Александра Большунова.

«Для Александра недостаточно конкуренции, которая есть в России. Конечно, хочется соревноваться с лучшими лыжниками мира на всех дистанциях, проявлять себя в полной мере. Лучше всего на эту тему ответит сам Александр», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днем».

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 20 личных гонок в Кубке России и на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024 в Тюмени.

Источник: Спорт день за днем
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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