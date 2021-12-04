Крянин: «Разочарования после гонки не испытываю, наверное, сервисеры не угадали со смазкой»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о выступлении российских лыжников в субботней гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Разочарования я, конечно, после этой гонки не испытываю, — цитирует Крянина ТАСС. — Но я не думаю, что существует одна конкретная причина не совсем удачного выступления. Допускаю, что наши лыжники продолжают отходить после большого объема физических нагрузок, которые давались во время последних тренировочных сборов. Нельзя исключать, что наши сервисеры не совсем угадали со смазкой, потому что практически все кучно промахнулись мимо первой десятки. Может это и хорошо, что сейчас наши лыжники получили от норвежцев по сопатке. Есть время что-то исправить, и уже в Давосе ситуация может улучшиться».

Среди российских спортсменов лучший результат показал Алексей Червоткин, который пришел четвертым. Весь пьедестал заняли представители Норвегии — Симен Крюгер, Ханс Кристер Холунн и Мартин Левстрем Ньенгет.

Александр Большунов стал лишь 14 в гонке на 15 км.