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Устюгов хотел бы пробежать первый этап эстафеты на Кубке мира

13:56
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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался по поводу эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Напомним, что она состоится в воскресенье, 5 декабря.

«Я бы хотел попробовать первый этап, — признался Устюгов. — Никогда не бегал его. Интересно повариться в этой каше. Другое дело, что я не знаю, попаду ли вообще в эстафету».

Сегодня, 4 декабря Устюгов занял 24-е место в индивидуальной гонке, уступив победителю Симену Крюгеру 1 минуту и 8,7 секунды.

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Владимир Иванов все материалы автора
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