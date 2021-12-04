Дементьев оценил выступление российских лыжников в индивидуальной гонке на Кубке мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Алексей в хорошей форме. Это он показал еще на прошлом этапе, а сегодня подтвердил. Денис Спицов готовился. Возможно, первый старт и волнение, но он продемонстрировал неплохой ход, если занял 13 место», — сказал Дементьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который стал четвертым. Звезда сборной — Александр Большунов только 14-й.