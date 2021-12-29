Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал серебро Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

«Предположения были, что Большунов займет второе место. Саша — это козырь сборной России в дистанционных гонках, он показал, что может бороться, — цитирует Крянина ТАСС. — Именно дистанционные гонки, неважно — классические или коньковые, но именно на дистанции у него преимущество, он там показывает лучшие результаты.

Нисканен силен в этом году, он борется с Сашей уже давно именно в классических гонках, постоянный соперник Большунова и в раздельных гонках, и в масс-стартах. Нисканен посильнее, в этом году он хорошо подготовился. Саша делает шаги вперед. Надеюсь, что к Олимпийским играм он обыграет Нисканена".

Первое место с результатом 34 минуты 51,7 секунды занял финский лыжник Ииво Нисканен. Отставание Большунова составило 19,3 секунды.