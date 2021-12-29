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Норвежец Симен Крюгер снялся с многодневной гонки «Тур де Ски»

29 декабря, 23:55
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Норвежский лыжник Симен Крюгер завершил выступление на многодневной гонки «Тур де Ски».

Как сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Норвегии, решение сойти с многодневки было принято заранее.

Крюгер в первом этапе «Тур де Ски» стал 18-м в классической гонке на 15 км с раздельным стартом, а в спринте выбыл во время квалификации.

Следующие гонки «Тур де Ски» стартует 31 декабря в Оберстдорфе (Германия).

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/kruger-forlater-tour-de-ski-1.15790141

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