Норвежец Симен Крюгер снялся с многодневной гонки «Тур де Ски»
29 декабря, 23:55
Норвежский лыжник Симен Крюгер завершил выступление на многодневной гонки «Тур де Ски».
Как сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Норвегии, решение сойти с многодневки было принято заранее.
Крюгер в первом этапе «Тур де Ски» стал 18-м в классической гонке на 15 км с раздельным стартом, а в спринте выбыл во время квалификации.
Следующие гонки «Тур де Ски» стартует 31 декабря в Оберстдорфе (Германия).
Дополнительная информация:
https://www.nrk.no/sport/kruger-forlater-tour-de-ski-1.15790141
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