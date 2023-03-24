Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.

В составе команды участвовали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Они прошли дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.

Вторыми пришли представители сборной Татарстана с отставанием в 13,3 секунды. Третье место заняли спортсменки из Приволжского Федерального округа (+24,1).

Лыжные гонки.

Чемпионат России, Тюмень.

Эстафета, 4х5 км. Женщины

1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57.52,9.

2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина) — отставание 13,3 секунды.

3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24,1.